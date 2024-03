Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Das sieht interessant aus!

Anleger: Taiwans Halbleiterindustrie vor positiven und negativen Stimmungsschwankungen

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Unsere Analysten haben die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten beiden Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Langfristig betrachtet, lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Taiwan Semiconductor Manufacturing beobachten. In den vergangenen Monaten war eine erhöhte Aktivität zu verzeichnen, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Taiwan Semiconductor Manufacturing liegt der RSI bei 49,16, was zu einer Neutral-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,12, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 1765,27 MXN verläuft. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 2370 MXN aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +34,26 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein positives Gesamtbild für Taiwan Semiconductor Manufacturing.