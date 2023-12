Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Der nächste starke Knaller!

In den letzten zwei Wochen wurde Taiwan Semiconductor Manufacturing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,64 Punkten, was darauf hinweist, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Taiwan Semiconductor Manufacturing festgestellt. Dies wird als "Gut" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine positive Bewertung für Taiwan Semiconductor Manufacturing. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen eine Abweichung von über 6 Prozent, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.