Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Der nächste große Wurf!

Bei Taiwan Semiconductor Manufacturing hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes ergeben. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die privaten Nutzer in sozialen Medien haben Taiwan Semiconductor Manufacturing in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Taiwan Semiconductor Manufacturing liegt bei 7,7, was als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 25, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Taiwan Semiconductor Manufacturing aktuell bei 1663,13 MXN, während der Aktienkurs bei 2008,9 MXN liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 1758,2 MXN angenommen, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis beider Zeiträume.