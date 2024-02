Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Diskussionen rund um Taiwan Semiconductor Manufacturing auf sozialen Medienplattformen geben Einblicke in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen besprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da sich positive und negative Meinungen die Waage halten.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein Durchschnitt von 1700,43 MXN für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2204,67 MXN, was einer Steigerung von 29,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Sentiments und des Buzz im Internet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Taiwan Semiconductor Manufacturing liegt bei 27,61 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt ebenfalls im überverkauften Bereich (Wert: 23,52), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.