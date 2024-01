Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "ITT":

Die Stimmung am Markt für Taiwan Semiconductor Manufacturing scheint positiv zu sein, so die Analysten, die neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigen. Die Kommentare und Befunde in sozialen Medien waren überwiegend positiv, und in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" für die Stimmung.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Taiwan Semiconductor Manufacturing in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie sowohl auf 200- als auch auf 50-Tage-Basis über dem Durchschnitt liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie eine positive Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.