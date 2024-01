Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

In den letzten zwei Wochen wurde Taiwan Semiconductor Manufacturing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion anhand der Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Hingegen wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Taiwan Semiconductor Manufacturing liegt derzeit bei 1663,13 MXN. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 2008,9 MXN lag und damit einen Abstand von +20,79 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie gut ab, da der GD50 aktuell bei 1758,2 MXN liegt, was einer Differenz von +14,26 Prozent entspricht. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Taiwan Semiconductor Manufacturing deutet auf eine überverkaufte Situation hin, mit einem RSI von 7,7 für den 7-Tage-Zeitraum und einem RSI von 25 für den 25-Tage-Zeitraum. Trotz dieser überverkauften Situation wird der RSI positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um das Unternehmen gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung bleibt neutral, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Taiwan Semiconductor Manufacturing eine neutrale Anleger-Stimmung, eine positive technische Analyse und ein gemischtes Sentiment und Buzz.