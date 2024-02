Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes technisches Analysewerkzeug, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Taiwan Semiconductor Manufacturing. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 69,47 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI beträgt der Wert 31,96, auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1713,87 MXN. Der letzte Schlusskurs von 2130,12 MXN weicht somit um +24,29 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1905,3 MXN) liegt mit einer Abweichung von +11,8 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Taiwan Semiconductor Manufacturing in den letzten vier Wochen verzeichnet werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Taiwan Semiconductor Manufacturing, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für Taiwan Semiconductor Manufacturing.