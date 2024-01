Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Taiwan Semiconductor Manufacturing einen RSI-Wert von 47,91 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 46, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung liegt der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing bei 1710 MXN, was einer Entfernung von +3,65 Prozent vom GD200 (1649,74 MXN) entspricht. Dies wird ebenfalls als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist einen Kurs von 1699,35 MXN auf, was einem Abstand von +0,63 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wider. Langfristig wird eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Auch das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die positiven Themen rund um das Unternehmen haben ebenfalls zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung geführt.