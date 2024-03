Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Der Knall ist da!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten rund um Taiwan Semiconductor Manufacturing beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt hat.

Das Internet kann dazu beitragen, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Taiwan Semiconductor Manufacturing wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität festgestellt, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage für die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing beträgt 1773,76 MXN, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2270,8 MXN darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2108,71 MXN über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie unterschiedlichen Zeiträumen zu und gibt eine Kennziffer zwischen 0 und 100 aus. Für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 82,53, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 48,79, der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Index vergeben.