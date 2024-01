Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Diskussionen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Ansichten gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen wurde bei Taiwan Semiconductor Manufacturing eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Die Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb wir dies mit einer "Neutral"-Bewertung honorieren. Zusammenfassend erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Taiwan Semiconductor Manufacturing verläuft derzeit bei 1653,56 MXN. Der Aktienkurs selbst ging bei 1951,41 MXN aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +18,01 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt derzeit bei +13,16 Prozent, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 5,51 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.