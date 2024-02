Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Taiwan Semiconductor Manufacturing in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde nur unwesentlich mehr oder weniger über Taiwan Semiconductor Manufacturing diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zeigt einen Wert von 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 16,24 im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Aktie ein Durchschnitt von 1682,37 MXN für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2296,7 MXN, was einem Unterschied von +36,52 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt zeigt sich eine positive Entwicklung, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing daher eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.