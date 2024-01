Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Ist das noch normal?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Taiwan Semiconductor Manufacturing wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Ein weiteres Signal, der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt, führt zu einer Einstufung von "Neutral" mit einem Wert von 52,12. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 1649,16 MXN, während der Kurs der Aktie bei 1769 MXN liegt, was einer Abweichung von +7,27 Prozent entspricht. Der GD50 ergibt einen Durchschnittskurs von 1685,88 MXN, was einer Abweichung von +4,93 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung hauptsächlich negativ ist. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Taiwan Semiconductor Manufacturing diskutiert, wodurch die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung für Taiwan Semiconductor Manufacturing, wobei die langfristige Stimmung als positiv und die kurzfristige Stimmung als negativ eingestuft wird.