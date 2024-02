Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Bei Taiwan Semiconductor Manufacturing gab es in den letzten Wochen keine deutlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Die Bewertung bleibt daher neutral. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Taiwan Semiconductor Manufacturing. Bei insgesamt acht positiven, fünf negativen und einem unklaren Tag, sowie den hauptsächlich positiven Nachrichten der letzten Tage, erhält das Unternehmen eine gute Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt bei 63 und erhält damit eine neutrale Bewertung. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 23,68 liegt, wird das Wertpapier abweichend als gut eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine gute RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1707,46 MXN liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2235 MXN liegt, was einer Abweichung von +30,9 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen eine gute Bewertung.

Insgesamt erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing also in den analysierten Bereichen überwiegend gute Bewertungen.