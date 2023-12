Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Taiwan Semiconductor Manufacturing haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein insgesamt gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Taiwan Semiconductor Manufacturing diskutiert. Die überwiegende Kommunikation war negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Aktuell wird Taiwan Semiconductor Manufacturing als "Neutral" eingestuft, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage positiv ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.