Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "THG Holdings":

Die technische Analyse der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1653,56 MXN verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1951,41 MXN aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +18,01 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 1724,48 MXN liegt. Dies entspricht einer Differenz von +13,16 Prozent und führt zu einem weiteren "Gut"-Signal für die Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen jedoch eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf einer Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing aufgrund der technischen Analyse und Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.