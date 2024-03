Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 2270,8 MXN gehandelt, was einer Entfernung von +28,02 Prozent vom GD200 (1773,76 MXN) entspricht und somit ein "Gut"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2108,71 MXN, was einem Abstand von +7,69 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war rückläufig, was darauf hinweist, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taiwan Semiconductor Manufacturing liegt bei 82,53, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde sich jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen befasst, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

