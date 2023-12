Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten zwei Wochen wurde Taiwan Semiconductor Manufacturing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein Durchschnitt von 1646,63 MXN für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1754 MXN, was einem Unterschied von +6,52 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1675,54 MXN, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+4,68 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 52,39, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 44,8, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, mit Bewertungen von "Gut", "Neutral" und "Schlecht" in verschiedenen Bereichen.