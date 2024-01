Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Taiwan Semiconductor Manufacturing in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 1649,16 MXN, während der aktuelle Kurs bei 1769 MXN liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,27 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1685,88 MXN, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Gut" für Taiwan Semiconductor Manufacturing in der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Abschließend zeigt die Bewertung des Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für diesen Punkt der Analyse für Taiwan Semiconductor Manufacturing.