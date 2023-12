Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing bei 1774 MXN liegt, was einer Entfernung von +8,02 Prozent vom GD200 (1642,33 MXN) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1656,38 MXN, was einem Abstand von +7,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taiwan Semiconductor Manufacturing liegt bei 11,65, was als Grundlage für die Bewertung als "Gut" dient. Der RSI25 beläuft sich auf 32,39, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Taiwan Semiconductor Manufacturing. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen konnte bei Taiwan Semiconductor Manufacturing eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich anhand der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien und der höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt wird Taiwan Semiconductor Manufacturing daher für diese Stufe mit einem "Gut" bewertet.