Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1640,68 MXN gehabt, was einer Abweichung von +6,66 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1646,98 MXN über dem letzten Schlusskurs von 1750 MXN (+6,26 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Taiwan Semiconductor Manufacturing ist insgesamt besonders positiv. Die häufig positiven Themen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Auch weiche Faktoren wie die langfristige Kommunikation im Netz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt erhöhte Diskussionsintensität und eine positiv veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Taiwan Semiconductor Manufacturing beträgt aktuell 16,03 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und die Aktie als "Gut" einstuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Taiwan Semiconductor Manufacturing also mit einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse bewertet.