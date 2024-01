Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Anleger-Sentiment rund um Taiwan Semiconductor Manufacturing war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, aber an neun Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen hingegen zeigen die Diskussionen ein vorwiegend positives Interesse der Anleger. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Taiwan Semiconductor Manufacturing bei 1649,26 MXN, während der Aktienkurs selbst bei 1718,42 MXN liegt, was einem Abstand von +4,19 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Differenz von +1,45 Prozent, was insgesamt zu einem "Neutral"-Signal führt.

Insgesamt erhält die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments, der Diskussionsintensität, des RSI und der technischen Analyse.