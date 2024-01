Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie beträgt aktuell 46 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,48, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung für Taiwan Semiconductor Manufacturing.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1649,58 MXN. Der letzte Schlusskurs von 1727 MXN weicht um +4,69 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1687,76 MXN, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,32 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Taiwan Semiconductor Manufacturing eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positiven und 12 negativen Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Taiwan Semiconductor Manufacturing festgestellt werden. Dies basiert auf einer erhöhten Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.