Taitron Components, ist immer für eine Überraschung gut!

Taitron Components schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt in der Elektronische Geräte und Komponenten-Industrie eine Dividendenrendite von 5,6 % aus, was 11645,89 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 11651,49 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Taitron Components beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 44 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,43 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Taitron Components in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche erzielte Taitron Components in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,38 Prozent, was eine Outperformance von +2,29 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -5,66 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite 1,31 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.