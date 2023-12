Taitron Components Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Aktie von Taitron Components wird derzeit mit einem Kurs von 3,56 USD gehandelt, was einer Abweichung von +2,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Einschätzung daher als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, -3,78 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taitron Components-Aktie zeigt einen Wert von 15 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,81 und zeigt somit weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation an, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt damit ein "Gut"-Rating für die Taitron Components-Aktie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Taitron Components auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 11,82 insgesamt 75 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 47,12 im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Taitron Components eine Dividendenrendite von 5,6 % auf, was 11540,9 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,5 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.