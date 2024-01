Taitron Components Aktie: Quo vadis?

Die Taitron Components-Aktie wird technisch analysiert, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,69 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,48 USD liegt, was eine Abweichung von -5,69 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 3,44 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Taitron Components überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen auf negative Themen konzentriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taitron Components-Aktie liegt bei 58,7 Punkten für die letzten 7 Tage und bei 47,55 Punkten für die letzten 25 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,82 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was sie als "günstig" kennzeichnet und zu einer "Gut"-Bewertung führt.