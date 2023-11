Taisho Pharmaceutical Hold Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten Wochen konnte bei Taisho Pharmaceutical keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflusst hätten. Daher wird das Stimmungsbild neutral bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Taisho Pharmaceutical daher eine neutrale Bewertung in dieser Hinsicht.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung einschätzen. Eine Analyse der sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die charttechnische Entwicklung der Aktie von Taisho Pharmaceutical wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dabei wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5679,97 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 6545 JPY deutlich darüber liegt (Unterschied +15,23 Prozent), wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5938 JPY) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,22 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Taisho Pharmaceutical-Aktie somit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet wird Taisho Pharmaceutical im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,21 wird die Aktie um 16 Prozent niedriger gehandelt als der Branchen-KGV von 32,53. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.