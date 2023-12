Taisho Pharmaceutical Hold Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zu einander gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Taisho Pharmaceutical-Aktie beträgt aktuell 86, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Taisho Pharmaceutical-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Taisho Pharmaceutical aktuell auf 5902,83 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 8620 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 6610,18 JPY, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 45,59 und liegt damit 44 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 31. Aus dieser Sicht ist die Aktie somit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Taisho Pharmaceutical-Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.