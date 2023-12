Taisei im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Der Aktienkurs von Taisei liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 3 Prozent niedriger und hat eine Rendite von 19,53 Prozent erzielt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 26,51 Prozent, wobei Taisei mit 6,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Taisei bei 4690,01 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4903 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 5116,2 JPY, was zu einem Abstand von -4,17 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Taisei als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,67 insgesamt 5 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen". Dieser beträgt 22,69. Daher erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich eine stabile Stimmung für Taisei in den sozialen Medien erkennen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.