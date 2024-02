Taisei Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Taisei":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Taisei wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Taisei-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 84,54, was zu einer negativen Empfehlung führt, während der RSI25 mit 59,79 eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als schlecht eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Aktien aus dem "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Taisei um mehr als 14 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Taisei liegt bei 26, was bedeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Für jeden Euro Gewinn zahlt die Börse 26,9 Euro, was 22 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als schlecht eingestuft.