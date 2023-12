Taisei Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den letzten vier Wochen gab es bei Taisei eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer Herabstufung der Aktie auf "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was ebenfalls zu dieser Bewertung beiträgt.

Analysten haben die Stimmung rund um Taisei auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer erneuten Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" konnte Taisei im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,53 Prozent erzielen, was jedoch 4,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Bauwesen" liegt die Aktie mit einer jährlichen Rendite von 28,07 Prozent um 8,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Taisei mit einer Ausschüttung von 2,62 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (2,93 Prozent) nur leicht darunter, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.