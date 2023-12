Taisei Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Taisei":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Taisei-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Positiv hervorgehobene Themen dominierten an zwei Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen interessiert, was zur heutigen Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Taisei mit einem Wert von 21,67 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bauwesen. Das Branchen-KGV liegt bei 23,06, was zu einer Unterbewertung von 6 Prozent führt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Taisei-Aktie mit +1,77 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal zeigt. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 5072,56 JPY auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,71 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Taisei-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 81,86, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 69,53 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung der Taisei-Aktie als "Schlecht".