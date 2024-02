Taisei Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Taisei":

Die Aktie von Taisei wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Bei der Beurteilung spielen auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der Taisei-Aktie bei 4880,78 JPY über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4983 JPY, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen keine signifikanten Abweichungen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bauwesen wird Taisei als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 23,12, was einen geringen Abstand zum Branchen-KGV von 23,79 ergibt und zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Taisei im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,5 Prozent erzielt, was 7,15 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Branchenvergleich mit dem Bauwesen liegt die Aktie mit einer Rendite von 1,61 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.