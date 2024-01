Taisei Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Taisei":

Die Aktie von Taisei hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,17 Prozent erzielt, was 1,83 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 26,34 Prozent liegt. Im Bauwesen-Sektor beträgt die mittlere jährliche Rendite 30,75 Prozent, und Taisei liegt aktuell 2,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten Analysten die Aktie insgesamt als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 10,55 Punkte, was darauf hindeutet, dass Taisei momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI weist hingegen weder überkauft noch überverkauft auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Taisei eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Taisei liegt bei 2,55 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,9 Prozent liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 4752,1 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5097 JPY liegt. Auf dieser Basis erhält Taisei somit eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5069,66 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Taisei auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.