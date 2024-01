Tailwind Two Acquisition Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse von Terran Orbital wird der RSI für 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 23,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass Terran Orbital überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt, dass Terran Orbital auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Terran Orbital-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Terran Orbital-Aktie abgegeben. Alle 3 Bewertungen waren "Gut", was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 6,67 USD führt und somit ein Aufwärtspotential von 484,8 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Anleger-Stimmung bei Terran Orbital in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, basierend auf Meinungen und Diskussionen der vergangenen Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Terran Orbital durchschnittlich ist, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für Terran Orbital auf Basis des RSI, der Analystenbewertungen und der Online-Stimmung.