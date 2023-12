Tailwind Two Acquisition Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Terran Orbital liegt der RSI7 bei 62,75 Punkten und der RSI25 bei 45,06 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Terran Orbital in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings gibt es eine gestiegene Diskussionsstärke in den sozialen Medien, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Terran Orbital.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen positive Meinungen zu Terran Orbital überwiegen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben Terran Orbital in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 6,67 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,874 USD eine erwartete Kursentwicklung von 662,78 Prozent darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Analysten als "Gut" für die Aktie von Terran Orbital.

