Tailwind Two Acquisition Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Technische Analyse der Terran Orbital-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,14 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,883 USD liegt somit deutlich darunter, mit einem Unterschied von -22,54 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,93 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, mit einem Unterschied von -5,05 Prozent. Auf Basis dieser Werte wird die Terran Orbital-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Terran Orbital-Aktie mit 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Obwohl es in letzter Zeit keine Analystenupdates zu Terran Orbital gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 6,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 655 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Terran Orbital zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Darüber hinaus zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Terran Orbital eine neutrale Situation sowohl über einen Zeitraum von 7 Tagen als auch über 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Terran Orbital-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Analysteneinschätzungen, Sentiment und dem Relative Strength Index.