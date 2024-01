Tailwind Two Acquisition Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Terran Orbital-Aktie liegt der RSI-Wert derzeit bei 78,55, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt dies eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Terran Orbital zeigen derzeit keine klare Richtung und tendieren eher zu neutralen Themen. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Terran Orbital-Aktie über einen längeren Zeitraum zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine unveränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Einschätzungen der Analysten für Terran Orbital liegen überwiegend im positiven Bereich, mit 3 positiven und 0 neutralen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 6,67 USD, was auf eine mögliche Steigerung um 637,46 Prozent hindeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Terran Orbital-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

