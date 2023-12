Tailwind Two Acquisition Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Terran Orbital wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt wie folgt eingestuft: 3 Mal positiv, 0 Mal neutral und 0 Mal negativ. Daraus ergibt sich eine langfristige Bewertung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Terran Orbital Aktie liegt bei 6,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 662,78 Prozent vom letzten Schlusskurs von 0,874 USD bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Terran Orbital in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb erhält Terran Orbital in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Terran Orbital liegt der RSI7 derzeit bei 62,75 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,06 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Terran Orbital-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vor allem negative Themen angesprochen wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Terran Orbital in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

