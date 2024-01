Tailwind Acquisition Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nuburu liegt bei 70,37 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Auf der anderen Seite ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Nuburu daher für diesen Punkt unserer Analyse als "schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Nuburu liegt derzeit bei 0,69 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,147 USD liegt, was einem Abstand von -78,7 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Kurs mit 0,19 USD um -22,63 Prozent niedriger, was ebenfalls als "schlechtes" Signal eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz um Nuburu wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet deuten auf eine insgesamt positive Stimmungslage hin, was zu einer "guten" Bewertung führt. Auch die Betrachtung der Kommentare und Themen in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Äußerungen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer weiteren "guten" Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Nuburu derzeit aus technischer Sicht und in Bezug auf das Sentiment als "schlecht" und "gut" eingestuft wird.