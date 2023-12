Tailwind Acquisition Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nuburu als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 69,77, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 mit 77,43 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Nuburu-Aktie. Der GD200 beträgt 1,07 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,153 USD liegt, was einer Abweichung von -85,7 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,24 USD weist eine Abweichung von -36,25 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine "Gut"-Einstufung hin. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. In der Gesamtbewertung erhält Nuburu somit auch hier eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Nuburu diskutiert wurde. Allerdings waren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen dominierend. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Somit erhält Nuburu insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.