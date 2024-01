Taiko Pharmaceutical-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Diskussionen rund um Taiko Pharmaceutical auf den sozialen Medien lassen darauf schließen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel weder positiv noch negativ sind. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Taiko Pharmaceutical in den sozialen Medien. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen nicht übermäßig positiv oder negativ war.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Taiko Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 347,93 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 303 JPY deutlich darunter liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung und zwar ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Taiko Pharmaceutical-Aktie hat einen Wert von 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Taiko Pharmaceutical basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.