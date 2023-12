Taiko Pharmaceutical Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Taiko Pharmaceutical ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die Diskussionen rund um das Unternehmen blieben insgesamt neutral. Der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen zu Taiko Pharmaceutical beschäftigt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Taiko Pharmaceutical-Aktie liegt bei 64, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 70,97 überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Taiko Pharmaceutical durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Taiko Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 354,67 JPY lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 290 JPY, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer schlechten Bewertung der Taiko Pharmaceutical-Aktie im Rahmen der Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Bewertung sowohl aus Anleger-Sentiment, RSI und längerfristiger Betrachtung der Internetkommunikation, als auch aus der technischen Analyse.