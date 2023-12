Taiko Pharmaceutical Aktie: Es geht auch anders!

Die Taiko Pharmaceutical hat in den letzten Tagen einen Kurs von 286 JPY erreicht, was einer Abweichung von -9,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies wird kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -19,05 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Taiko Pharmaceutical in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Taiko Pharmaceutical liegt derzeit bei 67,57 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in Bezug auf Taiko Pharmaceutical in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Taiko Pharmaceutical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.