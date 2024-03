Taiji Computer-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Das aktuelle KGV von Taiji Computer beträgt 39, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Damit ist Taiji Computer aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, und die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Die charttechnische Analyse ergab einen Durchschnitt von 32,72 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 28,41 CNH, was einem Unterschied von -13,17 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Taiji Computer eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Taiji Computer-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt ergibt sich für Taiji Computer aus verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.