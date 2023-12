Taiji Computer Aktie: Das war abzusehen!

Taiji Computer hat momentan eine Dividendenrendite von 0,64 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,61 Prozent liegt. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" ergibt sich, dass Taiji Computer in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,2 Prozent erzielt hat, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 18,89 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Taiji Computer liegt bei 47, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bei Taiji Computer festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.