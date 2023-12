Taiji Computer Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Taiji Computer liegt der RSI7 aktuell bei 28,35 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,09, was bedeutet, dass Taiji Computer hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Taiji Computer in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Zudem wurde über Taiji Computer deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Taiji Computer besonders positiv diskutiert. Allerdings ist in den letzten ein bis zwei Tagen eine Zunahme an negativen Themen zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Taiji Computer nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".