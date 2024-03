Taiji Computer Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Taiji Computer-Aktie schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,05 Prozentpunkte (0,66 % gegenüber 0,7 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 32,68 CNH für den Schlusskurs der Taiji Computer-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,9 CNH, was einem Unterschied von -17,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs mit 25,27 CNH über dem gleitenden Durchschnitt (+6,45 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Taiji Computer-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Taiji Computer. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einstufung "Gut". Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat zudem ein "Gut"-Signal herausgefiltert und empfiehlt daher eine "Gut" Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche (-14,04 Prozent) einer Unterperformance von 25,15 Prozent entspricht. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -18,89 Prozent, wobei Taiji Computer aktuell 20,3 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.