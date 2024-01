Taiho Kogyo Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Internet hat eine erhebliche Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien, sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Taiho Kogyo zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion, weshalb die Bewertung für das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte dabei kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Taiho Kogyo liegt der 7-Tage-RSI bei 12,96 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Taiho Kogyo also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 809,57 JPY für den Schlusskurs der Taiho Kogyo-Aktie. Mit einem letzten Schlusskurs von 821 JPY liegt die Abweichung bei +1,41 Prozent, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 825,12 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt als neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt thematisiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Taiho Kogyo basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.