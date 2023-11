Taiho Kogyo Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen analysiert, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100. Der RSI von Taiho Kogyo liegt bei 58,56, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Taiho Kogyo wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Taiho Kogyo-Aktie ein Durchschnitt von 788,75 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 841 JPY, was eine positive Entwicklung darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Taiho Kogyo. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Taiho Kogyo eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der verschiedenen analysierten Kategorien.