Taiho Kogyo Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Taiho Kogyo liegt bei 15,89 und deutet somit auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen kaum eine Veränderung bei Taiho Kogyo festgestellt werden, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ergab keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie ebenfalls neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Taiho Kogyo-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 850,27 JPY lag. Der letzte Schlusskurs betrug 945 JPY, was einer positiven Abweichung von 11,14 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 861,32 JPY (+9,72 Prozent Abweichung) über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt werden die verschiedenen Analyseergebnisse in eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie der Taiho Kogyo zusammengefasst.